Rafa Benítez, el centro de todas las miradas en el Real Madrid - Real Sociedad

EL FUTURO DEL TÉCNICO EN EL AIRE

El entrenador del Real Madrid se juega el puesto ante la Real Sociedad. Gran expectación por los tres puntos y por el futuro del técnico. Dentro de la afición madridista, hay una división de opiniones respecto a la figura del entrenador del Real Madrid. "Benítez tendría que irse ya" declara un joven aficionado. "No hay que pitarle" añadía otro seguidor blanco. En cambio, otro simpatizante decía: "No creo que sean campañas, sino los jugadores que no quieren jugar".