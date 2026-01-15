Racing de Santander - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de la Copa del Rey, en directo

El Barcelona, actual campeón de la Copa del Rey, rinde visita al Sardinero para medirse al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey. Los de Hansi Flick llegan al duelo ante el líder de la Liga Hypermotion tras proclamarse campeones de la Supercopa de España frente al Real Madrid (3-2) el pasado domingo en Yeda. Un duelo espectacular entre los dos líderes de primera y segunda visión con un billete para los cuartos de final en juego.

Al Barça le espera una dura eliminatoria ante un Racing que ya eliminó al Villarreal (2-1) en los 1/16 de final y que antes había superado también a la Ponferradina (1-2) y Logroñés (0-4). Por su parte, el Barcelona ganó al Guadalajara (0-2) con goles de Rashford y Christensen.

Para enfrentarse al Racing, líder de LaLiga Hypermotion, el conjunto azulgrana tiene las bajas del central Andreas Christensen y el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', ambos lesionados; y del mediocentro neerlandés Frenkie de Jong, que se pierde el encuentro por sanción. De esta forma, no se esperan muchas rotaciones en el once del entrenador alemán, que en el duelo ante el Guadalajara ya dejó claro que da máxima prioridad a la Copa del Rey. Joan García estará bajo los palos, con una defensa formada por Koundé, Eric, Gerard y Balde.

En el centro del campo culé pueden formar en El Sardinero Marc Bernal, Marc Casadó. La duda es si entrará Dani Olmo o Pedri será titular en el Sardinero. El tridente ofensivo podría ser el conformado por Roony, Marcus Rashford y Ferran Torres.

En el Racing de Santander podría salir ante el Barcelona hoy con el siguiente once titular: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García; Íñigo Sainz-Maza, Maguette; Suleiman, Aldasoro, Guliashvili; y Arana.

Posibles onces del Racing de Santander - Barcelona

Racing de Santander : Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García; Íñigo Sainz-Maza, Maguette; Suleiman, Aldasoro, Guliashvili; y Arana.

: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García; Íñigo Sainz-Maza, Maguette; Suleiman, Aldasoro, Guliashvili; y Arana. Barcelona: Joan García; Koundé, Eric, Gerard, Balde; Bernal, Casadó o Pedri; Olmo; Roony, Rashford y Ferran.

Horario y dónde ver el Racing de Santander - Barcelona de Copa del Rey

El Racing de Santander - Barcelona, partido de los octavos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026, se jugará el jueves 15 de enero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el estadio de El Sardinero.

El partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Racing de Santander y Barcelona se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora del Racing de Santander - Barcelona.