DEDICA SU TIEMPO LIBRE A LEER ESE LIBRO

El encuentro entre el Espanyol y el Barcelona no tendrá la fotografía tradicional de los entrenadores. Quique Sánchez Flores ha admitido que no podrá acudir a este acto porque el tiempo que tiene disponible lo dedica a leer un libro llamado 'El payaso que hay en ti'... y por ello no podrá fotografiarse con Luis Enrique.