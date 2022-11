Puyol: "Hubiese sido mejor hablar con Casillas antes de la Eurocopa"

El exfutbolista del Barcelona y de la selección española Carles Puyol comentó que habría sido mejor que el seleccionador, Vicente del Bosque, hubiese hablado antes con el portero Iker Casillas para explicarle que iba a ser suplente en la Eurocopa.

Aunque el central consideró que le falta información para poder emitir un juicio, sí cree que en una situación similar hubiese sido mejor "hablar con él antes de la competición para comentárselo". Pese a todo, Puyol se mostró comprensivo con los jugadores, como Pedro o Casillas, que manifestaron su incomodidad con el papel que les tocó desempeñar en el torneo, ya que son futbolistas "acostumbrados a jugar y adaptarse a no hacerlo no es fácil".

Puyol participó como embajador de LaLiga en un acto en la Embajada española en París para presentar las retransmisiones de la competición española a operadores internacionales de televisión. El exbarcelonista defendió en declaraciones a la prensa que el seleccionador es un "pedazo de pan", por lo que se mostró convencido de que tarde o temprano será posible reencauzar la situación entre los dos.

Esas palabras recuerdan a las de su antiguo compañero en el Barcelona Xavi Hernández, quien dijo estar seguro de que lo arreglarán porque son dos personas excelentes. "Los dos fueron importantes, lidiaron mucho en esa época de relaciones turbias Barcelona-Real Madrid para que todo fuera a buen puerto. Lo van a arreglar seguro. Me han sorprendido las palabras de Vicente, pero no he vivido esa convivencia", señaló.