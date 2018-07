Preocupación en el Barça: Leo Messi no paró de tocarse la pierna izquierda

JUGÓ LOS 90 MINUTOS DE UN PARTIDO INTRASCENDENTE

El partido del Barcelona en Alemania dejó una noticia preocupante. Leo Messi no dejó de tocarse la pierna izquierda en la segunda parte de un encuentro que jugó de principio a fin. El argentino no se ha entrenado con el equipo, pero no por problemas físicos, sino por "razones personales".