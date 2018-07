¿Por qué no es titular James Rodríguez en el Real Madrid?

ADEMÁS EL JUGADOR PIDIÓ UN AUMENTO DE SUELDO

James Rodríguez no está siendo un jugador fijo en el once titular para Rafa Benítez, situación que enfada al colombiano. Según el cuerpo técnico se debe a que el jugador no trabaja lo suficiente para ello. Además, el jugador ha hablado con Jorge Mendes, su representante, para pedir que negocie con el Real Madrid un aumento de sueldo.