Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha dejado una frase muy polémica en su última rueda de prensa. El técnico fue preguntado por el caso de racismo que vivió Sterling contra el Chelsea.

"El problema está en todas partes. La gente se centra en el fútbol, pero no sólo está ahí", comenta Guardiola. Continuó con su reflexión con una frase que ha sido muy comentada: "Mis hijos van al colegio con gente india, gente negra y gente normal".

"My kids go to school with Indian people, black people and NORMAL people" 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/zIdqpyVGeM