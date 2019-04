Piqué: “Dejar la Selección sería lo último que haría”

INTENTARÁ REVERTIR LA SITUACIÓN

El central barcelonista Gerard Piqué ha asegurado que abandonar la selección española sería "lo último" que haría, ya que con ello le daría la razón a la gente que le está silbando. "Me sabe más mal por el equipo que por mi, pero la gente tiene todo el derecho del mundo a expresarse",aseguró el central. En cuanto a las críticas por su apoyo al independentismo catalán, Piqué lo ha querido dejar claro: "Si apoyo el 'Guanyarem' es porque el deporte catalán me dio mucho cuando era joven. No hay problemas de apoyar las dos cosas".