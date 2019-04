Piqué: "Me jugaría un brazo a que Neymar no iría nunca al Madrid"

BROMEA SOBRE LA DISTANCIA DEL BARÇA AL MADRID

El central español del Barça, Gerard Piqué, se estrenó en la red social Periscope. Allí respondió claramente a los fans sobre varias cuestiones importantes. No ve a Neymar de blanco. "Me jugaría un brazo o una mano a que Neymar no iría nunca al Madrid". Además, tras la victoria ante el Sevilla, le traicionó el subconsciente. "3 puntos más que nos dan la Liga" Por último, bromeó sobre los 12 puntos de distancia que le sacan a su eterno rival. "¿Tienes el Audi A12?".