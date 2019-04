Piqué manda callar en el Periscope a un niño que menciona a Arbeloa

CONFIRMA QUE SEGUIRÁ HACIENDO PERISCOPE

Gerard Piqué sigue disfrutando de sus Periscope. El central del Barça nos mostró su trayecto del campo a su coche particular y en el camino se encontró con un niño que le puso en un problema. "Arbeloa se ha lesionado en el entrenamiento", dijo el chaval. Piqué primero le mandó callar y luego le contestó: "¡No, eso no cabrón... eso no!".