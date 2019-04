Pique entre Klopp y Marcelino en Anfield: "No me gustaría ser como él ni un segundo de mi vida"

TENSIÓN EN LOS BANQUILLOS DE ANFIELD

Los banquillos de Anfield protagonizaron muchos momentos de tensión durante el Liverpool-Villarreal de Europa League. Klopp y Marcelino cruzaron más que palabras, algo que se trasladó después a la rueda de prensa. El técnico del Villarreal afirmó que no le gustaría ser como Klopp, a lo que el entrenador alemán respondió: "A mí no me gustaría ser como Marcelino ni un segundo de mi vida".