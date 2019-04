Wenger: "Yo no he hablado de Benzema, pero no descarto ningún fichaje"

EL TÉCNICO SALE AL PASO DE LOS RUMORES

El técnico del Arsenal no descarta ningún fichaje nuevo para su equipo, incluido Benzema. Así lo ha afirmado en rueda de prensa, donde ha salido al paso ante los rumores que sitúan a Benzema en la órbita del conjunto londinense. "Yo no he hablado de Benzema, pero no descarto ningún fichaje nuevo", comentó. Henry, que estuvo muchos años en el Arsenal, ya avaló su fichaje.