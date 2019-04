Pepe Reina, aclamado en la llegada del Nápoles

QUEDÓ PATENTE EL CARIÑO QUE LE TIENE LA AFICIÓN

Pepe Reina no pudo tener mejor recibimiento en la llegada del Nápoles a España, antes de enfrentarse al Villarreal para el partido de Europa League. Incluso le esperaba un camión serigrafiado con su figura, algo que gustó tanto al portero que hizo esperar al autobús de su equipo para hacerse una fotografía con él. "Algo me esperaba, pero me ha sorprendido", dijo luego Reina en rueda de prensa.