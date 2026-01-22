Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha

El futbolista canario estará fuera de los terrenos de juego cuatro semanas tras confirmarse que "sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha".

Pedri, en el partido ante el Slavia de Praga

Pedri, en el partido ante el Slavia de PragaReuters

Publicidad

Ya hay parte médico de Pedri. El mediocentro canario del Barcelona, que anoche se tuvo que retirar lesionado en Praga en el partido ante el Slavia (2-4) en la Champions League, estará un mes de baja por una "lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha". Así lo ha confirmado el club azulgrana tras las pruebas a la que se ha sometido este jueves el futbolista culé.

"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes", reza el comunicado del Barcelona.

¿Qué partidos se pierde Pedri y cuándo puede volver?

La baja de Pedri es un duro contratiempo para Hansi Flick, que pierde a una de sus piezas clave y el faro del juego de su equipo en una de las partes clave de la temporada.

El futbolista canario podría regresar a finales del mes de febrero, por lo que se perderá cuatro partidos de LaLiga (Oviedo, Elche, Mallorca y Girona), la última jornada de la fase liga de la Champions League ( Copenhague) y el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. Si el Barcelona no logra terminar en el top-8 la fase Liga de la Champions League, Pedri también se perdería en playoff a doble partido previo a los octavos de final.

Pedri podría regresar ante el Levante en la jornada 25 de LaLiga EA Sports, el fin de semana del 21 o 22 de febrero o ya el siguiente fin de semana ante el Villarreal (28 de febrero y de marzo).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Fran Gómez Pallas regresa del Dakar como campeón en la categoría Mission 1000 de moto eléctrica

Fran Gómez Pallas regresa del Dakar como campeón en la categoría Mission 1000 de moto eléctrica

Publicidad

Deportes

Pedri, en el partido ante el Slavia de Praga

Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha

La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu el 29 de mayo de 2024

La jueza propone juzgar al Real Madrid por un posible delito contra el medio ambiente en los conciertos en el Bernabéu

Jannik Sinner celebra un punto ante James Durckworth en el Open de Australia

Jannik Sinner ya asusta en Melbourne y ajusticia a James Durckworth rumbo a la tercera ronda del Open de Australia

Los jugadores de Real Madrid, Barcelona y Atlético en la Champions League
Champions League

Las cuentas de la Champions League de cara a la última jornada de la fase liga y la lucha por el top-8

Novcak Djokovic saluda a Francesco Maestrelli tras ganarle en el Open de Australia
Open de Australia

Novak Djokovic arrolla a Francesco Maestrelli en el Open de Australia: "Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam"

Rafa Jódar y Paula Badosa, en el Open de Australia 2026
Open de Australia

Open de Australia, día 5 | Rafa Jódar y Paula Badosa se despiden en la segunda ronda

Gris jueves para el tenis español en el Open de Australia 2026 con as derrotas de Rafa Jódar y Paula Badosa frente a Jakub Mensik y Oksana Selekhmeteva, respectivamente.

Dani Olmo celebra su golazo al Slavia de Praga
Liga de Campeones

El Barça se sobrepone al frío en Praga y acaricia el Top-8 de la Champions League (2-4)

Los de Flick se acaban imponiendo en un duelo trabajado ante el Slavia con doblete de Fermín López, golazo de Dani Olmo y puntilla de Lewandowski. Pedri se fue lesionado.

Fran Gómez Pallas regresa del Dakar como campeón en la categoría Mission 1000 de moto eléctrica

Fran Gómez Pallas regresa del Dakar como campeón en la categoría Mission 1000 de moto eléctrica

David Cordón 'Davinchi', en un partido con el Getafe

La emotiva despedida de Davinchi a su padre, fallecido en el accidente de tren en Adamuz: "Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad"

Davidovich se encara con un aficionado en su duelo ante Opelka

El enganchón de Davidovich con un aficionado en pleno partido ante Opelka: "Había cuatro borrachos ignorantes..."

Publicidad