Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha

Ya hay parte médico de Pedri. El mediocentro canario del Barcelona, que anoche se tuvo que retirar lesionado en Praga en el partido ante el Slavia (2-4) en la Champions League, estará un mes de baja por una "lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha". Así lo ha confirmado el club azulgrana tras las pruebas a la que se ha sometido este jueves el futbolista culé.

"Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que Pedri sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se hizo en el partido contra el Slavia de Praga. El tiempo de recuperación será de un mes", reza el comunicado del Barcelona.

¿Qué partidos se pierde Pedri y cuándo puede volver?

La baja de Pedri es un duro contratiempo para Hansi Flick, que pierde a una de sus piezas clave y el faro del juego de su equipo en una de las partes clave de la temporada.

El futbolista canario podría regresar a finales del mes de febrero, por lo que se perderá cuatro partidos de LaLiga (Oviedo, Elche, Mallorca y Girona), la última jornada de la fase liga de la Champions League ( Copenhague) y el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. Si el Barcelona no logra terminar en el top-8 la fase Liga de la Champions League, Pedri también se perdería en playoff a doble partido previo a los octavos de final.

Pedri podría regresar ante el Levante en la jornada 25 de LaLiga EA Sports, el fin de semana del 21 o 22 de febrero o ya el siguiente fin de semana ante el Villarreal (28 de febrero y de marzo).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.