El palo de Laporta a Mbappé: "Debían estar muy jodidos y tuvo esa reacción"

El mandatario azulgrana critica el gesto del francés durante la entrega de medallas tras la Supercopa entre Barça y Real Madrid en Yeda.

Joan Laporta alzando el trofeo de la Supercopa de Espa&ntilde;a

Joan Laporta alzando el trofeo de la Supercopa de EspañaEFE

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

El presidente del Barça reveló que el máximo dirigente blanco le felicitó tras el encuentro entre Barcelona y Real Madrid pese a haber afirmado en la víspera que las relaciones entre ambos clubes estaban "rotas". "Nos hemos saludado al principio del partido y al final Florentino me ha dado la enhorabuena con mucha cordialidad y es lo que corresponde. Si hubiera sido al revés, habría pasado lo mismo", explicó.

Laporta se mostró orgulloso del rendimiento de su equipo en la final: "Un equipo que hace un fútbol espectacular y que hace exhibiciones", opinó, antes de poner en valor el proyecto actual. "Son jóvenes, jugadores de casa combinados con futbolistas muy buenos. Es una combinación fantástica".

Elogia a Hansi Flick

El presidente azulgrana también elogió el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Flick: "Creo que Hansi está feliz. Todo el grupo, fisios, recuperadores, médicos… Lo están haciendo bastante bien y ellos también son artífices de este gran éxito", afirmó, con la ambición de repetir lo vivido la temporada pasada. "De momento hemos empezado con la Supercopa, que era importantísima".

"Me ha gustado mucho lo que se ha hecho con Ronald, que saliera. Es el retorno de Araujo"

Joan Laporta

Sobre el desarrollo del partido, Laporta recordó que en una final no hay favoritos: "Podía parecer que éramos favoritos y en una final no los hay. En dos o tres minutos te pueden empatar y complicar el tema. No hemos decaído, nos hemos sobrepuesto y hemos pasado nervios", apuntó. "Es propio de una final. En una final has de pasar ciertos nervios para que merezca la pena".

En el apartado individual, destacó el papel de Raphinha, autor de dos goles: "Siempre está ahí y marca el ritmo y la intensidad de los partidos", aunque insistió en que el éxito es colectivo. "No destaquemos a un jugador porque tenemos un equipo muy conjuntado. Juegan con espíritu de equipo y tienen un sistema muy aprendido y trabajado".

Por último, valoró el regreso de Ronald Araujo: "Me ha gustado mucho lo que se ha hecho con Ronald, que saliera. Es el retorno de Araujo. Le he visto emocionado, se ha sentido útil y ha salido a dar la cara. Fantástico. Guión magnífico", concluyó.

El gesto de Kylian Mbappé

En RAC-1, Joan Laporta valoró el gesto de Kylian Mbappé tras la final, instando a sus compañeros a abandonar el césped del estadio saudí: "Me sorprende lo que hizo. En la victoria y en la derrota hay que ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender", expresó afeando la actitud del delantero del Real Madrid.

El máximo mandatario blaugrana aseguró que, tras el primer Clásico de la temporada que terminó con victoria del Real Madrid en el Bernabéu, hay cierta tensión entre ambas plantillas: "Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción", opinó.

