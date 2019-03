'Palo' de Rakitic a la UEFA por no incluir a Messi en el once de la Champions

EL TRIDENTE DE ATAQUE EEGIDO: CRISTIANO, CAVANI Y KANE

"Si seguimos ganando todo y no aparecemos ninguno, no pasa nada. Nosotros a lo nuestro, ellos que hagan el once como quieran", así reaccionó Rakitic al ser preguntado por la exclusión de Messi en el once ideal de la jornada de Champions. Jordi Alba, también se mojo: "Leo sigue marcando la diferencia". Por su parte, Bartomeu habló de su renovación: "El compromiso de Leo con el Barça es ineludible".