ATIZA AL EXTÉCNICO BLANCO

Pablo Laso ha sido bastante duro con las palabras que Rafa Benítez dedicó a Florentino Pérez en una cadena británica. El entrenador del primer equipo de baloncesto ha sido claro: mejor que hubiese hablado cuando estaba en el club y no cuando ya no está. Además, no tarda en elogiar la labor "muy buena" de Zidane al frente del equipo blanco.