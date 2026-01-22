Octavi Anoro, el reto de profesionalizar el fútbol en Tanzania

La Liga tanzana es, según Octavi Anoro, la cuarta más potente de África. Se encontró con una competición mucho más dura y competitiva de lo que dictan los tópicos. Ganar partidos no es sencillo y la exigencia es constante. Eso sí, las diferencias con el fútbol europeo son evidentes. Aquí el juego es más brusco, con muchas interrupciones y segundas jugadas, un contexto donde el físico pesa más que la técnica o la táctica. Un fútbol aún lejos de los estándares europeos, pero con un potencial enorme.

Un potencial, eso sí, históricamente mal aprovechado. ¿Los motivos de que el fútbol africano no haya terminado de explotar en el fútbol mundial? Para Anoro son tres: corrupción sistemática y endémica en el ecosistema futbolístico, una gobernanza débil con escasa profesionalización y, por último, talento sin sistema. Hay buenos jugadores, muchos, pero faltan formadores capaces de convertir ese talento en resultados.

Octavi Anoro ha fichado hasta el 2028 por el Azam C.F.

En ese contexto aparece el Azam FC, que le ficha con un objetivo muy concreto: profesionalizar y modernizar el club. Adaptar las mejores prácticas de España y de Europa a África. Nada de copiar y pegar, sino entender dónde está y qué necesita el fútbol local.

El desafío va más allá del terreno de juego. En Tanzania, dos grandes clubes, como si fueran el Real Madrid y Barça tanzanos, dominan no solo el fútbol, sino también la vida política, social y empresarial del país. Uno de los motivos que empujan a Anoro a aceptar el reto es precisamente romper esa hegemonía.

En su contrato el vínculo con el Azam F.C. es hasta el verano de 2028. Tiempo para transformar el club y, si el proyecto prospera, dejar huella en el fútbol tanzano y africano. Anoro es consciente de que el fútbol vive instalado en el cortoplacismo, por lo que cada temporada será evaluada con exigencia y autocrítica junto al club.

En lo personal, Anoro reconoce que echa de menos España. Los paseos matutinos con su perro, el buen funcionamiento de las pequeñas cosas. Sensaciones difíciles de explicar, pero perfectamente comprensibles para cualquiera que haya vivido en África.

