Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Octavi Anoro, el reto de profesionalizar el fútbol en Tanzania

"¿Por qué no vine antes?". Esa fue la primera pregunta que se hizo Octavi Anoro cuando decidió dejar LaLiga española, donde llevaba 8 temporadas trabajando, y mudarse a Tanzania para profesionalizar el Azam C.F. Antena 3 Deportes ha hablado con él.

Octavi Anoro, el reto de profesionalizar el fútbol en Tanzania

Octavi Anoro, el reto de profesionalizar el fútbol en Tanzania

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

La Liga tanzana es, según Octavi Anoro, la cuarta más potente de África. Se encontró con una competición mucho más dura y competitiva de lo que dictan los tópicos. Ganar partidos no es sencillo y la exigencia es constante. Eso sí, las diferencias con el fútbol europeo son evidentes. Aquí el juego es más brusco, con muchas interrupciones y segundas jugadas, un contexto donde el físico pesa más que la técnica o la táctica. Un fútbol aún lejos de los estándares europeos, pero con un potencial enorme.

Un potencial, eso sí, históricamente mal aprovechado. ¿Los motivos de que el fútbol africano no haya terminado de explotar en el fútbol mundial? Para Anoro son tres: corrupción sistemática y endémica en el ecosistema futbolístico, una gobernanza débil con escasa profesionalización y, por último, talento sin sistema. Hay buenos jugadores, muchos, pero faltan formadores capaces de convertir ese talento en resultados.

Octavi Anoro ha fichado hasta el 2028 por el Azam C.F.

En ese contexto aparece el Azam FC, que le ficha con un objetivo muy concreto: profesionalizar y modernizar el club. Adaptar las mejores prácticas de España y de Europa a África. Nada de copiar y pegar, sino entender dónde está y qué necesita el fútbol local.

El desafío va más allá del terreno de juego. En Tanzania, dos grandes clubes, como si fueran el Real Madrid y Barça tanzanos, dominan no solo el fútbol, sino también la vida política, social y empresarial del país. Uno de los motivos que empujan a Anoro a aceptar el reto es precisamente romper esa hegemonía.

En su contrato el vínculo con el Azam F.C. es hasta el verano de 2028. Tiempo para transformar el club y, si el proyecto prospera, dejar huella en el fútbol tanzano y africano. Anoro es consciente de que el fútbol vive instalado en el cortoplacismo, por lo que cada temporada será evaluada con exigencia y autocrítica junto al club.

En lo personal, Anoro reconoce que echa de menos España. Los paseos matutinos con su perro, el buen funcionamiento de las pequeñas cosas. Sensaciones difíciles de explicar, pero perfectamente comprensibles para cualquiera que haya vivido en África.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La defensa acérrima de Mbappé a Vinicius: "Los pitos a Vini son injustos, tengo que protegerle..."

Mbappé en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Joan Laporta en una rueda de prensa como presidente del FC Barcelona

Joan Laporta convoca elecciones a la presidencia del FC Barcelona

El futbolista Nassur Bacem

Muere Nassur Bacem repentinamente a los 27 años durante un partido en Portugal

La foto de Alcaraz que ganó los World Sports Photography Awards 2026

Esta fotografía de la sombra de Carlos Alcaraz, mejor imagen deportiva del año

Octavi Anoro, el reto de profesionalizar el fútbol en Tanzania
Fútbol

Octavi Anoro, el reto de profesionalizar el fútbol en Tanzania

Carlos Tatay subido a un kart
Motor

El emocionante vídeo de Carlos Tatay andando de nuevo tras su grave accidente en Portimao: "Me dijeron que jamás volvería a caminar..."

Pedri, en el partido ante el Slavia de Praga
Fútbol

Pedri estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha

El futbolista canario estará fuera de los terrenos de juego cuatro semanas tras confirmarse que "sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha".

La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu el 29 de mayo de 2024
Real Madrid

La jueza propone juzgar al Real Madrid por un posible delito contra el medio ambiente en los conciertos en el Bernabéu

En el auto de procesamiento, la magistrada sostiene que "hay indicios de que en todos los conciertos se superaron los límites sonoros establecidos en la normativa municipal aplicable sobre ruidos".

Jannik Sinner celebra un punto ante James Durckworth en el Open de Australia

Jannik Sinner ya asusta en Melbourne y ajusticia a James Durckworth rumbo a la tercera ronda del Open de Australia

Los jugadores de Real Madrid, Barcelona y Atlético en la Champions League

Las cuentas de la Champions League de cara a la última jornada de la fase liga y la lucha por el top-8

Novcak Djokovic saluda a Francesco Maestrelli tras ganarle en el Open de Australia

Novak Djokovic arrolla a Francesco Maestrelli en el Open de Australia: "Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam"

Publicidad