Nuno: "Negredo no se entrena mal pero no es una opción"

VUELVE A DEJAR FUERA AL VALLECANO

Y una vez más, Negredo se queda fuera de la lista de convocados del Valencia. Nuno, técnico che, sigue sin contar con el de Vallecas y el '9' no será uno de los que viajen con el resto de la expedición valencianista a Balaídos para enfrentarse al Celta. "Nunca he dejado de contar con algún jugador que me demuestre que quiere estar", dijo el entrenador portugués.