Nolito, sobre el interés del Barcelona: "Lo que tenga que ser, será"

CONTRARIO A LOS PITOS A PIQUÉ

Manuel Agudo 'Nolito', no piensa en otra cosa que no sea en Vigo. "Tengo cuatro años y medio de contrato con el Celta y lo que tenga que ser, será", apunta. Además, se muestra contrario a los pitos a Piqué: "Si pitas a cualquier jugador de la Selección, pitas a todos los jugadores", pero no cree que vaya a convencer a nadie: "El público es libre, y por mucho que digamos, harán lo que piensen", finaliza.