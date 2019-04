Neymar contesta a los gritos racistas: "No me importa, yo sólo juego al fútbol"

TRAS LA ACTITUD DE ALGUNOS AFICIONADOS EN CORNELLÁ

A Neymar no le importan los gritos racistas por parte de algunos aficionados durante el derbi catalán en Cornellá. Al ser preguntado por si le molestaban esos cánticos, el delantero brasileño ha respondido que él solo juega al fútbol, que no oyó nada y que estas cosas no le afectan. "Es difícil que me importe, yo sólo juego al fútbol".