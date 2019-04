Neymar advierte a Dunga: "No voy a aceptar ser suplente"

SE MOSTRÓ DESAFIANTE

Neymar solo jugó los nueve minutos finales del amistoso Costa Rica-Brasil, en un partido donde el crack del Barça, cumplía un año como capitán de la ‘seleçao’. El delantero se mostró desafiante tras no ser titular a pesar de llevar poco ritmo con el FC Barcelona. "Estar en el banquillo es algo a lo que no estoy acostumbrado y es algo que no voy a aceptar. No quiero acostumbrarme a no ser titular", agregó Neymar, que advirtió que "mi trabajo es jugar, y siempre trabajo para estar en el once".