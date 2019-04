Nadal, sobre los pitos a Piqué: "Creo que todas las actuaciones de forma radical están mal"

EL BALEAR SE OPONE A LOS SILBIDOS AL FUTBOLISTA

Rafa Nadal es uno de esos deportistas que habla claro. El tenista, que se ha mostrado crítico con la situación en Cataluña, también ha criticado a aquellos que silban a Piqué en los entrenamientos con España. "No me gusta que piten a nadie, no entiendo a la gente que pita a otro. Cualquier fanatismo es malo", afirma.