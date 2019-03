Munir se besa el escudo del Valencia en su presentación: "Intentaré devolver el cariño a la afición con goles"

BUEN AMBIENTE EN MESTALLA

Mestalla ha vivido un buen ambiente en la presentación de Munir como jugador del Valencia. El nuevo '9' ché se ha besado el escudo cuando se lo ha pedido la afición, y luego en rueda de prensa le han intentado buscar las cosquillas con una pregunta sobre si cree que va a tener más minutos que Alcácer en el Barcelona: "No lo sé, yo trabajaré y ya que el míster decida si me pone o no".