Mueren dos futbolistas tras ser disparados por varias personas vestidas de policías

Luto en el fútbol ecuatoriano tras las muertes de los jóvenes jugadores Maicol Valencia y Leandro Yepez tras ser tiroteados por un grupo de hombres que estaban disfrazados de policías. En el ataque fallecieron otras tres personas.

Ambos jugadores acababan de fichar por su nuevo equipo, Exapromo Costa FC, y solo unas horas antes del trágico suceso el club subió a sus redes sociales una imagen de ambos anunciándoles como las nuevas incorporaciones.

Fue en la noche del pasado miércoles cuando un grupo de hombres disfrazados de policías abrieron fuego de forma indiscriminada. Cuatro personas, incluidas Maicol Valencia, fallecieron prácticamente en el acto, sin embargo, Leandro Yepez resultó gravemente herido y dos días después terminó perdiendo la vida.

"El destino nos arrebata tu presencia de la manera más injusta"

El club ecuatoriano, poco después de conocerse el fallecimiento, emitió un comunicado y una nota de despedida hacia su jugador (Maicol Valencia), que según mostraron en redes sociales había sido uno de los flamantes fichajes: "Hoy el destino nos arrebata tu presencia de la manera más injusta. Desde Exapromo Costa FC lamentamos profundamente la partida de nuestro jugador Maicol Valencia. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, y pedimos fortaleza en este momento tan duro".

Así fue el comunicado del Exapromo Costa FC:

El comunicado del equipo

"Con profundo dolor informamos a nuestra hinchada y a la comunidad deportiva que, la noche de hoy, se registró un ataque criminal en las inmediaciones del hotel donde se encontraban hospedados varios ciudadanos.

En este lamentable hecho perdió la vida nuestro jugador Maicol Valencia, quien resultó víctima colateral del ataque dirigido hacia otras personas ajenas a nuestro club. Asimismo, otro de nuestros jugadores se encuentra recibiendo atención médica en una casa de salud.

Como institución, Exapromo Costa FC expresa su más sincero pesar por la irreparable pérdida de un integrante de nuestra familia deportiva. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación del jugador herido.

Rechazamos de manera enérgica cualquier acto de violencia que enlute al deporte y a la sociedad. Pedimos respeto en este momento de duelo y unión en memoria de Maicol Valencia".

El otro futbolista, Leandro Yepez, falleció días después

No obstante, apenas dos días después, también se ha confirmado el fallecimiento de Leandro Yepez, el otro jugador que fue disparado en el ataque y que también acababa de fichar por el equipo ecuatoriano.

"Con profundo dolor, la familia de Exapromo Costa FC comunica el sensible fallecimiento de nuestro jugador Leandro Yepez. Acompañamos en este momento de tristeza a su familia, amigos y compañeros, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso. El fútbol está de luto", informó el club.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com