Muere John Robertson, leyenda del Nottingham Forest y doble campeón de la Copa de Europa

El exfutbolista escocés ha fallecido a los 72 años. El Nottingham Forest, club con el que conquistó dos Copas de Europa, le ha despedido como una leyenda.

John Robertson, ex jugador del Nottingham Forest y leyenda del club

John Robertson, ex jugador del Nottingham Forest y leyenda del club@NFFC

John Robertson, exfutbolista escocés y leyenda del Nottingham Forest, ha fallecido este jueves a los 72 años, tal y como anunció el club británico en sus redes sociales.

"Nos rompe el corazón anunciar el fallecimiento de la leyenda del Nottingham Forest y querido amigo, John Robertson. Un verdadero grande de nuestro Club y dos veces ganador de la Copa de Europa, el talento incomparable de John, su humildad y su inquebrantable devoción por el Nottingham Forest nunca serán olvidados", reza el comunicado del Nottingham Forest.

"Nuestros pensamientos están con la familia de John, sus amigos y todos los que lo amaban. Descansa en paz, Robbo… Nuestro más grande", finaliza el club inglés.

John Robertson jugó entre 1970 y 1983 en el Nottingham Forest, club con el que disputó más de 500 encuentros, 386 de la Liga inglesa, y anotó 61 goles. El extremo escocés fue fundamental en el ascenso a la primera división inglesa en 1977.

Además, Robertson, apodado el 'Picasso del Forest' por su entrenador Brian Clough, fue el autor de la asistencia a Trevor Francis en la final europea de 1979 contra el Malmö sueco (1-0), y el único goleador en la de 1980 contra el Hamburgo alemán en el Estadio Santiago Bernabéu.

Durante su exitosa etapa en el Forest levantó una Premier League, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y una Supercopa de Inglaterra, además de las Copas de Europa, mientras que con la selección escocesa absoluta disputó 28 partidos y anotó ocho goles.

