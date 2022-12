Mucha Champions para tan poco Barça

Se presentaba a su primer examen serio del curso el Barça de Luis Enrique con algunas dudas –más externas que internas- por si la cuestionable planificación y tanta rotación tenía despistado a más de uno. Tiene suerte el Barça de que este 3-2 en París no se trate más que de un parcial: Perpetrar una noche así en primavera suele dejar sin consuelo alguno.

Primeros tambaleos por la pésima planificación ideada por Zubizarreta y Luis Enrique

No le salieron las cosas a los de Luis Enrique. Más que en el técnico, que ha tenido tiempo para deshacer las maletas, pero no para decorar en profundidad su nuevo hogar, el problema radica en los cimientos, en Zubizarreta. Un club de la grandeza del Barça no puede estar construido por un director deportivo inoperante al que se mantiene a toda costa, como si fuera vitalicio en el cargo, sólo por su incuestionable fortaleza para aguantar como diana a la que apuntan –razones sobran- las críticas más feroces.

Zubizarreta está más perdido que una gabardina a la orilla del mar. La pésima gestión del exportero, que llevó al Barça la temporada pasada a completar un año sin alzar ni Liga, ni Champions ni Copa por primera vez desde el último año de Rijkaard, no fue suficiente aviso. La política de fichajes sigue apegada a una línea editorial inverosímil, más aún atendiendo a que no se podrá fichar hasta 2016.

Al alimón con Luis Enrique, ha diseñado un equipo que se ha resfriado con los primeros aires del otoño. Por más que se insistió, ninguno de los dos ha sido capaz de apreciar que no es ésta una plantilla para las noches de gala, que no es lo mismo ir a tomar unas cañas a La Latina que salir a cenar con la parienta a un restaurante a los pies de la Torre Eiffel.

Una defensa insegura y desbordada

El problema del Barça es ser, un año más, un equipo-sirena: lo de arriba, no cabe duda, es muy bonito y excitante, pero de la parte de abajo hay poco –o nada- aprovechable. Quizá se diese cuenta Zubizarreta al ver a Marquinhos, uno de los centrales que debió fichar, jugar en el equipo rival, o al cruzarse con Thiago Silva por los palcos del Parque de los Príncipes. Si no lo hizo, seguro que se percató al sufrir esa defensa ‘suya’ que ofrece más accesos que la M-30.

Mathieu fue el más decente, sin que esto sirva de halago. Jordi Alba fue un coladero y no se asomó al ataque. Dani Alves deleitará próximamente con un nuevo ‘single’ en un vídeo de Instagram, pero en el verde sigue sin dar un solo argumento por el que deba jugar, más allá del fichaje de Douglas –‘made in Zubi’- y del extraño caso de Martín Montoya. Mascherano, excelente mediocentro encerrado en una reconversión a central, demostró por enésima vez que puede valer en la retaguardia como parche ocasional, jamás como primera opción.

Los problemas no cesan en ellos, pues Piqué parece más un político que un jugador de fútbol, y a Bartra le incluiría el felizmente olvidado Ramón Calderón en la categoría de ‘Eternas promesas’.

Tal vodevil escenificó el Barça en su zona trasera que David Luiz se permitió hacer de Ibra y el diminuto –las buenas esencias y los frascos pequeños, ya saben- Verratti se destapó en la suerte del remate de cabeza a la par que destapaba las vergüenzas de Ter Stegen. Al final va a resultar que el debate en la portería pega más fuerte en Barcelona, donde muchos buscan esperanza en un Claudio Bravo que no ha encajado gol en cinco partidos. El alemán fue la apuesta de Zubizarreta; el chileno, no. Significativo…

Hallará Luis Enrique en Messi y Neymar, autores de los goles, argumentos a los que agarrarse. En ellos y en las ilusiones adolescentes de los Munir, Sandro y compañía, sin olvidar a Luis Suárez –en forma, no el que luce ahora figura de exfutbolista-. Pero convendría que el asturiano dejase de marear con tanto experimento y se haga fuerte con un once titular más o menos fijo, que de verdadera identidad a su estilo y a su equipo.