Mr Chip: "Nadie puede con la maldición... Parece imposible ganar la Champions dos años seguidos"

'MR CHIP TOTAL' ANALIZA EL ATLETI-BARCELONA

"Este Atlético de Madrid me emociona; su fútbol no es de museo, pero ver a un equipo con esos jugadores cortocircuitar al Barcelona me emociona. Es bueno para el fútbol que estos equipos alcancen estas gestas", reflexiona Mr Chip tras la eliminación del Barcelona. Alexis Martín Tamayo nos trae todas las estadísticas del Atleti-Barcelona y del Benfica-Bayern.