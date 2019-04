Mourinho: "Si Zidane gana la Champions, el Madrid se olvidará de una temporada mala"

ELOGIA A ZIDANE Y CRITICA A BENÍTEZ

José Mourinho ejerció de entrenador en el partido de leyendas de México. Allí, el técnico luso ha elogiado el buen trabajo de Zidane: "Con su llegada, ha transformado cosas". También ha criticado la labor de Benítez: "El Real Madrid no ha hecho una temporada muy buena". Sin embargo, para 'The Special One' la Champions puede cambiar todo.