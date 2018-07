Mourinho, tras caer ante el Bournemouth: "Su gol fue en fuera de juego"

EL CHELSEA, A TRES PUNTOS DEL DESCENSO

Jose Mourinho sigue con su particular 'via crucis' en su tercera temporada en el Chelsea. Los 'blues' cayeron por 0-1 ante el Bournemouth, un recién ascendido, y se sitúan a solo tres puntos del descenso. "No lo merecíamos. Nadie pensaba en perder este partido en casa. El equipo jugó mucho mejor y más confiado. No hay tiempo para buscar culpables, hay un partido importante en Champions", dijo Mou.