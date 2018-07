Mourinho: "Ahora Casillas puede ganar la copa que le falta: la Europa League"

CONFIRMA QUE SALUDÓ A IKER

Mourinho, técnico del Chelsea, habló tras eliminar al Oporto de la Champions: "He saludado a Casillas, con él no hay historia. Ahora puede ganar la copa que le falta: la Europa League". "Stamford Bridge tiene memoria y sabe lo que he hecho aquí. Este año estábamos teniendo menos cosas de lo que merecíamos", dice el luso sobre el apoyo de la grada londinense.