Mourinho: "Lo que los seguidores esperan que diga es que quiero ganar"

SE ACUERDA DEL MADRID EN SU PRESENTACIÓN COMO 'RED DEVIL'

José Mourinho ya es nuevo entrenador del Manchester United. El luso ha firmado por tres temporadas y ganará 15 millones de euros por año. 'The Special One' ha mandado un efusivo mensaje a su nueva plantilla y afición: "Deseo ganar con el United, creo que necesitan escuchar esto". Además, 'Mou' se acordó del conjunto blanco: "Cuando gané en Old Trafford con el Real Madrid, dije que el mejor equipo había perdido...eso no hizo feliz a muchos en Madrid".