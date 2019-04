Morientes y Futre charlan antes del derbi

"SI PERDÍAS NO SALÍAS DE CASA"

Fernando Morientes, ex delantero del Real Madrid, y Paulo Futre, ex delantero del Atlético, charlaron en la víspera del derbi madrileño para recordar enfrentamientos pasados. Futre incidió sobre la expectación que se creaba en los días previos. "Tres semanas antes del derbi no podías salir a la calle." Morientes habló sobre su estreno goleador. " La mejor sensación del trabajo cumplido era cuando te pintaban tras marcar un gol".