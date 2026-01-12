Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
RCD Mallorca

Mojica se encara con un hincha del Mallorca: "A mí no me grites así, no eres mi papá"

Tensión en Son Moix entre Mojica y algunos aficionados a la llegada del RCD Mallorca de Vallecas.

Mojica en el partido contra el Rayo Vallecano

Mojica en el partido contra el Rayo VallecanoEFE

El Mallorca no atraviesa su mejor momento. Ni en LaLiga, con la reciente derrota este domingo en Vallecas ante el Rayo (2-1), ni en la Copa del Rey, eliminado en dieciseisavos por el Deportivo, un equipo de Segunda División. Los de Jagoba Arrasate están ahora mismo tan solo un punto por encima de la zona de descenso que ahora mismo marca el Valencia con 17 puntos. Así las cosas, el enfado entre los aficionados del club balear está creciendo jornada tras jornada.

"Yo no te he gritado y puedo ser agresivo también. Yo soy un señor, nunca te he gritado, yo no soy un niño"

Johan Mojica

Cuando los jugadores del conjunto bermellón volvían de Madrid después de caer ante el Rayo, se encontraron con la crispación de los hinchas en Son Moix. Johan Mojica ha llegado a bajarse de su vehículo para escuchar las acaloradas protestas de los aficionados y terminó pidiendo respeto a los mismos seguidores bermellones, a los que también ha pedido que sigan apoyando al equipo en los próximos partidos.

El colombiano, de hecho, se encaró con uno de los fanáticos: "No me grites, no eres mi papá", le espetó el internacional colombiano, visiblemente molesto. "Yo nunca me he reído, yo no te he gritado y puedo ser agresivo también. Yo soy un señor, nunca te he gritado, yo no soy un niño. Yo no voy a permitir que venga acá y me grite así porque usted no es mi papá. No me levantes la voz vos a mí", agregó el futbolista cafetero.

'Directiva dimisión'

Se vivieron momentos de mucha tensión entre el jugador y los aficionados. La situación, por suerte, no pasó a mayores y el futbolista terminó alejándose entre los gritos de los hinchas. En los aledaños del estadio bermellón aparecieron pintadas que expresan el descontento del hincha mallorquinista con la deriva del equipo: 'Directiva dimisión' o 'Alfonso go home' son los mensajes que pueden leerse.

