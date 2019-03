El misterioso mensaje de Sergio Ramos: "Pronto me encontraréis"

EL 30 DE MARZO PUBLICA SU `SORPRESA´

Sergio Ramos, el central del Real Madrid, ha publicado en sus redes sociales un misterioso vídeo, en el que señala que el próximo 30 de marzo va a presentar o hacer publico algo relacionado con una marca personal "SR4", pero nadie sabe lo que trama el de camas. "Muchos me habéis preguntado, otros me habéis buscado. Pronto me encontraréis", este es le mensaje que el español da junto a un conjunto de imágenes del jugador en el campo y con animales.