Míchel: "No sé si Morata y Lucas Vázquez hubiesen jugado tanto sin las lesiones de Benzema o Bale"

CREE QUE TIENEN MINUTOS SÓLO POR LAS BAJAS

Míchel tiene sus dudas sobre el reparto de minutos en el Real Madrid si no hubiese habido lesiones de Benzema o Bale. En concreto, el ex del equipo blanco cree que Morata y Lucas Vázquez no habrían jugado tanto de no ser por las bajas del francés y del galés.