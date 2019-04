Messi: "Mi intención es quedarme siempre en el Barcelona"

DICE QUE QUIERE RETIRARSE DE CULÉ

Lionel Messi es tajante sobre lo que él quiere en su futuro deportivo. El argentino, en una entrevista, ha mostrado su predilección por terminar su carrera en el Barcelona, aunque deja una mínima puerta abierta a lo que pueda suceder, y también habla sobre su relación con Cristiano: "No nos conocemos, sólo de enfrentarnos. No me comparo ni con él ni con nadie".