Messi, implicado en los papeles de Panamá: su firma aparece en la empresa Mega Star Enterprises

El nombre de Lionel Messi está en los papeles de Panamá. La firma más deseada por todos los fans del fútbol, la del cinco veces Balón de Oro, aparece en una empresa llamada Mega Star Enterprises de la que sólo son beneficiarios él y su padre, y de la que su padre es único accionista. La empresa, que sigue activa, se creó justo un día después de que en España se le acusase de evasión fiscal por presuntamente haber estafado 4 millones de euros con sus derechos de imagen mediante empresas en paraísos fiscales. La justicia española no sabe nada de Mega Star, que podría no ser la única empresa de Messi en Panamá. El juicio contra el argentino empieza el 31 de mayo. No es el único deportista implicado en los papeles de Panamá. La Agencia Tributaria está analizando ya "en profundidad" esta información y Messi estaría entre los investigados.