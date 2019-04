Messi, a 'Kun' Agüero: "No estoy, tienes que utilizar el número diez"

GUASA ENTRE LOS DELANTEROS ARGENTINOS

Leo Messi no podrá estar con Argentina por su lesión en la rodilla, y le ha hecho un encargo al 'Kun' Agüero; el ariete del Manchester City será el encargado de portar el legendario número 10 de la albiceleste. Al ex colchonero le gusta el reto, y le manda un mensaje tranquilizador al crack culé: "He marcado, la suerte del número sigue intacta".