Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Córdoba

El mensaje de Diego Capel tras verse afectado por el accidente en Adamuz: "Nunca sabemos cuándo será el último día"

El exfutbolista del Sevilla se subió al tren siguiente a uno de los siniestrados y comparte un mensaje tranquilizador en sus redes sociales.

Diego Capel

Diego CapelGetty Images

Publicidad

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) sigue dejando testimonios que reflejan el impacto humano del accidente. Uno de ellos es el del exfutbolista del Sevilla FC Diego Capel, que viajaba en el tren siguiente a uno de los siniestrados y ha relatado el shock vivido tras conocer lo ocurrido. Su testimonio se suma al de otros pasajeros que lograron salir ilesos de una tragedia que ha dejado a toda España en estado de conmoción y duelo.

El choque de trenes, que ha conmocionado a toda España por el elevado número de víctimas, estuvo a punto de afectar directamente al exjugador almeriense. Capel, natural de Albox, explicó que se encontraba en un tren posterior a uno de los implicados en el accidente y que su convoy tuvo que regresar a Madrid al no poder continuar hasta Sevilla.

"Digan te quiero y abracen a la gente que quieren"

El propio exfutbolista quiso tranquilizar a familiares y amigos a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que confesó el fuerte impacto emocional que le ha dejado la tragedia.

"Por fin en casa y aún con el corazón en un puño después del gran susto y tragedia de ayer. Y ahora haciendo una reflexión de todo lo vivido solo me queda decir algo aparte de agradecer a Dios. Digan te quiero y abracen a la gente que quieren porque nunca sabemos cuándo será el último día. Toda mi fuerza, solidaridad y pésame a los familiares de los afectados y fallecidos", escribió.

Talento hispalense

Capel fue uno de los talentos más prometedores de la cantera del Sevilla FC. Debutó en el primer equipo de la mano de Joaquín Caparrós y formó parte de una de las etapas más exitosas del club nervionense, en la que conquistó dos Copas del Rey, una Supercopa de España, dos Copas de la UEFA y una Supercopa de Europa. También fue internacional con España y jugó en el Sporting de Portugal entre otros clubes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Red Bull reta a Max Verstappen y Lindblad con coches de hace 100 años: ¿quién salió ganador?

La prueba de Red Bull a sus dos pilotos

Publicidad

Deportes

Diego Capel

El mensaje de Diego Capel tras verse afectado por el accidente en Adamuz: "Nunca sabemos cuándo será el último día"

Javi Villar celebra su gol al Real Madrid en octavos

Calendario oficial de cuartos de final de Copa del Rey 2025-2026: día y horario de todos los partidos

El trofeo de la Copa del Rey en un sorteo

Sorteo Copa del Rey 2025 - 2026: cruces, fechas y todos los partidos de cuartos de final

Mbappé en rueda de prensa
Real Madrid

La defensa acérrima de Mbappé a Vinicius: "Los pitos a Vini son injustos, tengo que protegerle..."

Djokovic saluda a Pedro Martínez tras su partido en el Open de Australia
Open de Australia

Open de Australia, día 2 | Djokovic no da opción a Pedro Martínez; victorias de Davidovich, Munar y Paula Badosa

Davinchi, jugador del getafe
Accidente de tren

David Cordón, padre del jugador del Getafe 'Davinchi', entre los hospitalizados por el accidente de tren en Adamuz

El hombre de 50 años volvía de Madrid a Huelva tras presenciar el Getafe-Valencia y se le había dado por desaparecido en las últimas horas.

Daniil Medvedev celebra un punto en su estreno en el Open de Australia
Open de Australia

Daniil Medvedev, sobre Sinner y Alcaraz: "Probablemente ahora mismo no haya nadie que pueda desafiarlos con regularidad"

El tenista ruso se mete en la segunda ronda del Open de Australia tras superar en tres sets (7-5, 6-2 y 7-6(2)) al neerlandés Jasper De Jong.

Tiburón, imagen de archivo

Un hombre herido grave tras ser mordido por un tiburón en una playa de Sídney

Fran Gómez a la izquierda, junto al ganador de motos Luciano Benavides y el de coches Nasser Al Attiyah.

La épica remontada gallega en el Dakar: Fran Gómez Pallas conquista el Mission 1000 con un equipo sin complejos

Alcaraz durante el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz se rinde a su nuevo entrenador, Samu López, tras romper con Ferrero: "Ahora mismo es el mejor que hay en el mundo"

Publicidad