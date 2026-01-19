El mensaje de Diego Capel tras verse afectado por el accidente en Adamuz: "Nunca sabemos cuándo será el último día"

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) sigue dejando testimonios que reflejan el impacto humano del accidente. Uno de ellos es el del exfutbolista del Sevilla FC Diego Capel, que viajaba en el tren siguiente a uno de los siniestrados y ha relatado el shock vivido tras conocer lo ocurrido. Su testimonio se suma al de otros pasajeros que lograron salir ilesos de una tragedia que ha dejado a toda España en estado de conmoción y duelo.

El choque de trenes, que ha conmocionado a toda España por el elevado número de víctimas, estuvo a punto de afectar directamente al exjugador almeriense. Capel, natural de Albox, explicó que se encontraba en un tren posterior a uno de los implicados en el accidente y que su convoy tuvo que regresar a Madrid al no poder continuar hasta Sevilla.

"Digan te quiero y abracen a la gente que quieren"

El propio exfutbolista quiso tranquilizar a familiares y amigos a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que confesó el fuerte impacto emocional que le ha dejado la tragedia.

"Por fin en casa y aún con el corazón en un puño después del gran susto y tragedia de ayer. Y ahora haciendo una reflexión de todo lo vivido solo me queda decir algo aparte de agradecer a Dios. Digan te quiero y abracen a la gente que quieren porque nunca sabemos cuándo será el último día. Toda mi fuerza, solidaridad y pésame a los familiares de los afectados y fallecidos", escribió.

Talento hispalense

Capel fue uno de los talentos más prometedores de la cantera del Sevilla FC. Debutó en el primer equipo de la mano de Joaquín Caparrós y formó parte de una de las etapas más exitosas del club nervionense, en la que conquistó dos Copas del Rey, una Supercopa de España, dos Copas de la UEFA y una Supercopa de Europa. También fue internacional con España y jugó en el Sporting de Portugal entre otros clubes.

