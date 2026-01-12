Mbappé reacciona al despido de Xabi Alonso como entrenador de Real Madrid: "Ha sido poco tiempo..."

Kylian Mbappé ha sido el primer futbolista de la plantilla que se ha despedido de Xabi Alonso después de que el Real Madrid confirmara este lunes su cese "de mutuo acuerdo" menos de 24 horas después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barça (2-3).

"Te recordaré como un entrenador que sabía mucho de fútbol"

El francés, que precisamente le 'llevó' la contraria a Xabi tras gritar a sus compañeros que no le hicieran el pasillo al Barça, mandó un cariñoso mensaje al tolosarra en su historia de Instagram: "Ha sido breve pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras y que sabía mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo", escribió el máximo goleador de Liga en una foto en la que aparecen dándose la mano tras un partido de Champions en el que Mbappé se llevó el MVP.

Bonito mensaje de Güler

El ex del PSG ha sido el que ha abierto la veda, ya que minutos después han llegado los respectivos mensajes de Güler, Tchouaméni, Huijsen, Lunin, Ceballos...

El turco, que ha gozado de mucho protagonismo en las filas de Xabi, escribió un detallado mensaje en Instagram: "Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a forjar mi juego y a alcanzar un nivel superior. Estoy verdaderamente agradecido por todo lo que me ha aportado. Su fe en mí me ha convertido en un mejor jugador. Les deseo a usted y a su equipo mucho éxito en lo que viene. Su influencia siempre me acompañará".

Tchouaméni, por su parte, le tildó "como uno de los mejores de siempre": "¡Gracias por todo! Fue un placer aprender de uno de los mejores. Todo lo mejor para tu viaje". Lunin, segundo portero de la plantilla, cree que Xabi conseguirá muchos éxitos en el futuro: "Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos". En la misma línea va el mensaje de Ceballos: "Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol, solo te esperan grandes cosas", aunque el andaluz, en este caso, sí que apenas tuvo protagonismo a las órdenes de Alonso.

Por ejemplo, el que fuera jugador blanco, Iván Helguera, también reaccionó al cese del vasco con un mensaje más que claro en su cuenta de X: "Arbeloa 😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️".

