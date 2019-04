Marcelo y Bale se divierten en un espectáculo de freestyle

DURANTE UN ACTO PUBLICITARIO

Competición de freestyle con espectadores de lujo, nada menos que Marcelo y Bale, quienes alucinaron con el espectáculo. Bale se salvó de participar por estar lesionado, lo cual no le impidió reírse de su compañero Marcelo, al que le cayó el compromiso embarazoso. El brasileño no lo hizo mal y agradeció el fervor del público cuando tocó el balón. Acabó dando unos toques, que no le salieron del todo bien, lo cual encantó a Gareth Bale. Marcelo se lo tomó a bien, a humor no le gana nadie.