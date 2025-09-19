Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Autismo

Marc Cucurella rompe a llorar al hablar por primera vez de su hijo con autismo: "Sufro porque a veces no sé cómo ayudarle"

El futbolista español ha concedido una entrevista a Pau, un chico que, al igual que su hijo, tiene autismo. Pau se ha convertido en un referente de la comunicación y la divulgación sobre el espectro autista.

Marc Cucurella

Las lágrimas de Marc Cucurella al hablar por primera vez sobre su hijo con autismo | Antena 3 Noticias

Daniel Herrero
Publicado:

Marc Cucurella ha concedido una entrevista para hablar por primera vez sobre su hijo Mateo, que tiene autismo. Lo ha hecho con Pau, un joven que al igual que su hijo es autista. Para Pau una persona con la influencia en los jóvenes que tiene el futbolista, es fundamental para dar visibilidad a estas personas.

Primera vez que habla en público sobre su hijo con autismo

El futbolista del Chelsea F. C. no ha podido contener las lágrimas al hablar sobre la condición de su hijo Mateo: "Es como la primera vez que hago esto, que hablo de esto y para mi es un tema muy personal sí y difícil".

Los hermanos de Mateo

Marc se ha referido también a sus otros dos hijos y lo mucho que ayudan a su hijo: "Lo cuidan mucho y eso creo que le ha ayudado mucho a por ejemplo poder ir a un parque y saber que hay más niños, que mientras él esté haciendo lo que quiera no le molestan".

Pau ha sido el responsable de hacer la entrevista a Cucurella. Él lleva varios años visibilizando el autismo y tratando de que cada vez más gente lo vea como algo normal: "Es entendernos, ayudarnos y adaptarnos". Tiene una página web en la que trata de ayudar a todas las personas con autismo, dando consejos y compartiendo sus experiencias.

Lo importante es buscar el lado positivo

Muchas veces, a Cucurella se le hace un poco cuesta arriba: "Me hace como sufrir porque a veces no sé como lo podemos ayudar o sobre todo cuando lo veo que está mal pues me hace sufrir, ¿sabes?". Pero siempre intenta buscar el lado bueno a las cosas: "Al final en el mundo no va a ser todo el mundo igual si no que hay gente diferente y creo que eso es lo que es guay, ¿no?".

Personas como Marc Cucurella, que generan un gran impacto en la sociedad y, sobre todo en los adolescentes, ayudan a visibilizar el autismo y normalizar el día a día de estas personas.

