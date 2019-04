Manuel Briñas: "Torres reunía todo con diez años, me encandiló ese niño con pecas"

TORRES DEDICA SU GOL 100 A SU DESCUBRIDOR

Fernando Torres dedicó su gol 100 con la camiseta del Atlético de Madrid a su descubridor Manuel Briñas. Briñas cuenta qué le dijo el delantero rojiblanco al regalarle la camiseta: "Tú fuiste el que me trajiste". El 'inventor' del 9 colchonero destaca que desde pequeño era diferente: "Con diez años reunía todo. Me encandiló ese niño con pecas". Por último, añadió que "no cambie, que siga siendo él".