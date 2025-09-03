Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Mallorca retira la capitanía a Dani Rodríguez y le suspende de empleo y sueldo

La 'rajada' del futbolista contra Jagoba Arrasate por no jugar en el Bernabéu ha traído consecuencias.

Dani Rodr&iacute;guez en un partido con el RCD Mallorca

Dani Rodríguez en un partido con el RCD MallorcaGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

Le ha salido muy cara a Dani Rodríguez su 'rajada' por no jugar el pasado sábado en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. El RCD Mallorca ha anunciado que le retira la capitanía con efecto inmediato y le suspende de empleo y sueldo tras sus críticas públicas al entrenador bermellón, Jagoba Arrasate.

"Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega"

Dani Rodríguez

El futbolista lanzó dos publicaciones en Instagram donde criticó abiertamente la decisión del técnico en el partido ante el Real Madrid de dar minutos a Jan Virgili antes que a él.

"Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega", dijo en su segunda publicación.

"Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega", añadió en un intento de disculparse ante la afición, en un episodio que ha terminado de la peor manera.

Medidas anunciadas

Con la retirada de la capitanía y la suspensión de empleo y sueldo, el club envía un mensaje contundente a la plantilla después de los hechos, tal y como habían anunciado los directivos este martes. "Tenemos que tomar medidas", dijo el director de fútbol, Pablo Ortells, en una rueda de prensa, horas antes de tomar la decisión.

