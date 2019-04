Luis Enrique: "Si no hay refuerzos. seguiremos en la misma línea"

EL TÉCNICO NO QUIERE SALIDAS DE JUGADORES

Luis Enrique ha hablado sobre la actualidad del conjunto culé, que podría reforzarse en el mercado invernal: "Si no hay refuerzos, seguiremos en la misma línea", ha dicho. No se ha pronunciado sobre nombres propios, pero sí ha dejado claro que no le gustaría perder jugadores: "Prefiero que si no entra nadie, no salga nadie".