Luis Enrique: "Una lástima que no hayamos marcado algún gol más"

SOBRE LA EXPULSIÓN DE TORRES: "EL ÁRBITRO DECIDE"

Luis Enrique ha hablado con Susana Guasch tras la victoria del Barcelona ante el Atlético en la Champions Total: "El Atlético ha estado muy bien, me ha gustado, pero no estaba siendo superior. En la segunda parte hemos estado muy bien. Una lástima no marcar más". Sobre la expulsión de Torres: "Todos los del Barça hemos visto claramente que eran dos amarillas y todos los del Atlético que no era ninguna. Lo típico de los partidos de este nivel y el árbitro decide".