Luis Enrique, sobre su partido 100: "Las cifras no me dicen nada, me interesa lo colectivo"

CREE QUE EL RESULTADO ANTE EL LEVANTE FUE "JUSTO"

El técnico del Barcelona se mostró satisfecho con la victoria ante el Levante y al ser preguntado por sus 100 partidos en el banquillo culé dijo que "cuando acabe la temporada ya veremos si sirve para algo o no", ya que "las cifras no me dicen nada, me interesan los títulos colectivos".