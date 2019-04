Luis Enrique, sobre la designación del árbitro: "No es una buena noticia para él ni para los equipos"

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ARRASTRA VARIAS POLÉMICAS

"Messi no tiene ninguna lesión. Mañana decidiremos si juega o no", dice Luis Enrique antes del partido de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. El árbitro será González González, que ya pitó el polémico derbi catalán entre Barcelona y Espanyol: "Me ha sorprendido la designación arbitral por el precedente que hay. No es buena noticia para el árbitro ni para los equipos".