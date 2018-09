Luis Enrique, sobre Benítez: "No me sorprende, nuestra profesión es de riesgo, como el puenting"

NO QUISO VALORAR LA INTENSIDAD DEL ESPANYOL EN EL DERBI

El técnico repasó la actualidad azulgrana antes del partido de Copa y también fue preguntado por Zidane y la destitución de Benítez, que no sorprendió a Luis Enrique: "No me ha sorprendido, nuestra profesión es de riesgo". Además, no quiso valorar la intensidad del pasado derbi catalán.